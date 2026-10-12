Systém podpory služby Rohlík.cz byl napaden, unikla data komunikace se zákazníky

Služba Rohlík.cz informovala své zákazníky o úniku dat ze systému zákaznické podpory. Podle prohlášení firmy nedošlo k prolomení databáze s hesly uživatelů, platebními údaji ani jinému úniku týkajícímu se přímo uživatelských účtů.
Neznámá osoba získala přístup k internímu nástroji zákaznické podpory a stáhla z něj část uložených dat, píše se v informačním mailu doručeném zákazníkům.
Nástroj obsahoval komunikaci zákazníků s operátory a virtuálním asistentem, konkrétně chaty od 1. dubna do 5. října 2026, přepisy telefonních hovorů od 28. dubna do 5. října 2026 a e-maily zaslané od 28. června do 22. září 2026.
Tento neoprávněný přístup jsme zjistili a okamžitě zablokovali.
V úniku se objevila jména uživatelů, e-mailové adresy a obsah komunikace.
Podle toho, jak jste nás kontaktovali, to mohou být e-maily, které jste nám poslali, chaty a soubory, které jste do chatu nahráli, nebo přepis telefonického hovoru včetně telefonního čísla, a to jak s našimi operátory, tak s virtuálním asistentem. Součástí komunikace mohly být i další citlivé údaje jako doručovací adresa nebo číslo objednávky, které zákazník do zpráv přiložil.
Unikly také informace o tom, co zákazníci v poslední době přidali do košíku nebo z něj odebrali. Útočník má k dispozici také krátké poznámky, které si z rozhovorů se zákazníky uložil virtuální asistent.
Přístup útočníka jsme okamžitě zablokovali, chybu opravili a zabezpečení našich systémů dál posilujeme, abychom dokázali předcházet podobným sofistikovaným útokům.
Společnost také tvrdí, že v souladu se zákonem incident ohlásila Úřadu pro ochranu osobních údajů a NÚKIB. Varuje své zákazníky, že by mohly být informace zneužity k cíleným phishingovým útokům, při kterých bude útočník používat řadu podrobností, aby jeho komunikace působila důvěryhodněji.