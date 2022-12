Systemd v roce 2022 povyrostlo na 1,7 miliónu řádků kódu

Stejně jako Linux samotný letos nakynul co do počtu řádků kódu, platí totéž i pro „kukačku v něm sedící“, tedy megabalík jménem systemd. Za letošek do projektu přibylo přes 60 tisíc commitů od více než 2 200 autorů, přičemž za většinou věcí stojí stálice vývoje systemd, tedy vývojáři jako Lennart Poettering, Zbigniew Jędrzejewski-Szmek a letos zejména Yu Watanabe, který stojí za téměř třetinou letošních commitů. Pod stupni vítězů se umístili Luca Boccassi, Daan De Meyer či František Šumšal.





Do projektu přibylo přes 200 tisíc řádků nového kódu, 110 tisíc řádků pak bylo odstraněno. V celkovém počtu příspěvků do projektu za celou jeho historii samozřejmě stále vede Lennart, který letos přesídlil z Red Hatu do Microsoftu. Samotný balík systemd vyrostl na více než 1,7 miliónu řádků kódu.