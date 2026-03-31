SystemRescue 13.00 aktualizuje linuxové jádro a spoustu balíčků

Rok po předchozím vydání je tu SystemRescue 13.00. Tato verze obsahuje jádro 6.18.20 LTS, aktualizuje nástroje bcachefs a modul jádra na verzi 1.37.3 a obsahuje mnoho aktualizovaných balíčků. Pokyny k provádění běžných operací, jako je obnova souborů, vytváření klonů disků a resetování zapomenutých hesel, najdete v podrobném návodu.
SystemRescue je živý operační systém založený na Linuxu určený pro obnovu a opravu počítačů — spouští se z USB nebo CD bez instalace a obsahuje nástroje pro práci s diskovými oddíly, obnovu dat, záchranu systému po selhání bootování a síťovou diagnostiku.