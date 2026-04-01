Tails 7.6 přináší automatické Tor Bridges a náhradu za KeePassXC

Před pár dny vydaná nová verze The Amnesic Incognito Live System, Tails 7.6, přináší jako hlavní novinku automatické použití Tor Bridges. Jak tvůrci dodávají, jde o skrytá Tor přesměrování, která umožňují obejít případnou blokaci připojení k Toru v dané lokalitě. Stačí mít v nastavení zaškrtnuto, že má dojít k automatickému připojení k Toru a když dojde k blokaci, příslušná konfigurační obrazovka nabídne možnost připojení k mostu v závislosti na dané lokalitě.
V principu jde o stejnou technologii v pozadí, jako je asistent připojení v Tor Browseru, mimo Tails, kde byla novinka uvedena s vydáním Tor Browser 11.5 červenci 2022. Informace o mostech, které v lokalitě uživatele budou nejpravděpodobněji fungovat, si Tails stahuje skrze Moat API projektu Tor. Aby se obešla cenzura, toto spojení je komunikováno jako připojení k jiné stránce, za pomoci domain frontingu.
Správce hesel KeePassXC je nahrazen jiným projektem, aplikací Secrets. Má jednodušší rozhraní a lepší integraci do GNOME – díky tomu opět fungují věci kolem přístupnosti jako klávesnice na obrazovce či velikost kurzoru. KeePassXC lze doinstalovat, např. pokud uživatel využívá některou jeho pokročilejší funkcionalitu, která nemá v Secrets ekvivalent. Jinak oba programy používají stejný formát dat a podobné jsou i klávesové zkratky (jen do nich přibyl Shift).
Z aktualizací došlo na Electrum 4.7.0, Tor Browser 15.0.8., Thunderbird 140.8.0 (sluší se dodat, že od Tails 7.8 nebude Thunderbird ve výchozí instalaci a uživatelům je doporučeno migrovat jinam) a novější balíček WiFi firmwarů.