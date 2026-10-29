Tailscale opravil chyby v SSH umožňující rozšíření oprávnění

Tailscale opravil několik bezpečnostních chyb ve své implementaci SSH a v souvisejících funkcích Tailscale Serve a Funnel. Chyby byly souhrnně označeny jako Tailworm a opravy jsou součástí verze 1.104.4. Pokud používáte Tailscale SSH, doporučuje se aktualizace na opravenou verzi a kontrola pravidel určujících, kdo se může přes SSH připojovat.
Hlavní problém se týkal vynucování oprávnění po navázání a autorizaci SSH spojení. Za určitých podmínek mohla přihlášená relace provádět operace přesahující oprávnění nastavená pro místního uživatele, například prostřednictvím přesměrování přes SSH. Chyby tedy neobcházely samotné ověření identity ani pravidla přístupu určující, ke kterým strojům se lze připojit.
Ke zneužití útočník potřeboval mít přístup k zařízení schválenému v daném tailnetu a politiku povolující možnost použít SSH. Nešlo proto o chybu umožňující neautentizovanému útočníkovi připojit se k libovolnému serveru Tailscale SSH. Ani označení „Tailworm“, které použil zveřejněný výzkumný report, podle Tailscale nepopisuje samovolně se šířící červa: případný pohyb mezi stroji byl omezen na spojení povolená tailnetovou politikou.
V Tailscale Serve a Funnel tvůrci opravili tři chyby. Další dvě popsaná chování označila za očekávaná: obcházení kontroly atributu Funnel vyžaduje místní administrátorský přístup a nastavení
TS_SERVE_ALLOW_ALL_INTERFACES je výslovnou volbou pro zpřístupnění Serve mimo tailnet. Zmíněná chyba v připravované generaci aplikačních konektorů Conn25 se týká dosud nevydané předprodukční verze. Stabilní konektory podle Tailscale zasaženy nejsou.
Tailscale je software pro vytvoření soukromé virtuální sítě mezi zařízeními, která mohou být na různých místech a za různými typy připojení. Používá protokol WireGuard a umožňuje například bezpečný přístup k serverům přes SSH bez nutnosti vystavovat je přímo do veřejného internetu. Tailscale SSH navíc poskytuje vlastní SSH server, který řídí přístup pomocí identit a pravidel tailnetu a podporuje také zaznamenávání relací a audit.