Linus Torvalds zkritizoval správce souborového systému EXT4 Theodora Ts'a za to, že ve fázi ladění posledních chyb v budoucím jádru 7.4 (jsme v RC4-RC5 stádiu) poslal jako správce Ext4 do jádra víc než 41 tisíc řádků nového kódu. Ty zahrnují mimo jiné implementaci KUnit testy, které připraví Ext4 subsystém pro lepší práci s AI příspěvky do kódu.
Linus konstatuje, že takto obrovský balík změn prostě měl počkat na další začleňovací okno, protože tohle se nedá odkontrolovat. V kódu nenašel očividné blbosti, takže provedl merge, ale je na Theovi, aby vše ověřil, Linus sám nic netestoval, pouze poslal dál do jádra. Explicitně konstatoval, že v takto obrovském balíku změn jsou často z oprav vzešlé nové chyby a proto se to takto nedělá.
Theo má za úkol toto už nikdy neudělat a také si patřičně vyškolit své AI pomocníky, aby nevymýšleli takové věci na poslední chvíli.
V reakci Theo Linusovi napsal, že balík poslal k začlenění s tím, že velké změny dal na konec, aby vynikly, a současně Linus měl možnost celý pull request prostě odmítnout. Pak by Theo vše vrátil na předchozí stav.
Linusova reakce je možná bod, u kterého je vhodné se zastavit: Linus doslova Theovi odpovídá, že to celé poslal dál a že má [Theo] zkontrolovat, že to [Linus] provedl správně. Výsledky testů vypadají „ObviouslyCorrect(tm)“, nicméně Linus žádné z nich nespustil, takže to může být kompletní odpad. Uvidíme, jak moc legrace si třeba s Ext4 v Linuxu 7.4 užijeme. Respektive naše data.