Tesseract OCR 5.2 našel využití pro AVX-512F

Open-source software pro rozpoznávání znaků, jehož historie sahá až do 80. let ve společnosti Hewlett-Packard, umí v nové verzi využívat akceleraci dílčích algoritmů přes AVX-512F. Výkon neroste nijak dramaticky, v dílčím testu, který daný vývojář používá pro srovnání ( lstm_squashed_test ) jde o zhruba 10% nárůst, rovnou však Stefan Veil dodává, že i přes rychlejší běh to stále nestačí na čipy Apple M1, kde je výkon o hodně vyšší.

Nová verze Tesseract OCR 5.2 dále vylepšuje svůj build systém a CI, lépe pracuje s velmi velkými PDF soubory na 32bitových systémech a pro FreeBSD má spravenou detekci instrukční sady ARM NEON. Kompletní soupis novinek je k dispozici na GitHubu projektu.