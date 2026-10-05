Root.cz  »  Akce

The Catch 2026: další ročník soutěže startuje dnes ve dvě hodiny

Radoslav Bodó
Dnes
přidejte názor

Sdílet

The Catch 2020 Autor: Cesnet
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Nenechte si ujít oblíbenou podzimní soutěž v kybernetické bezpečnosti The Catch, která odstartuje 5. října 2026 ve 12:00. U jedenáctého ročníku tradiční capture-the-flag soutěže prověříte své znalosti na řadě praktických scénářů z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kromě hlavních výher čekají na soutěžící ceny až do 50. místa a také speciální bonusy za nejrychlejší řešení či kvalitní write-upy. Testovat své dovednosti budete moci až do 2. listopadu 2026.

Do soutěže, kterou pořádá sdružení CESNET, se můžete zapojit na thecatch.cz.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Radoslav Bodó

Témata:



!nové školení! WAZUH: základy bezpečnostního monitoringu
VÍCE INFO