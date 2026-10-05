The Catch 2026: další ročník soutěže startuje dnes ve dvě hodiny

Nenechte si ujít oblíbenou podzimní soutěž v kybernetické bezpečnosti The Catch, která odstartuje 5. října 2026 ve 12:00. U jedenáctého ročníku tradiční capture-the-flag soutěže prověříte své znalosti na řadě praktických scénářů z oblasti kybernetické bezpečnosti.
Kromě hlavních výher čekají na soutěžící ceny až do 50. místa a také speciální bonusy za nejrychlejší řešení či kvalitní write-upy. Testovat své dovednosti budete moci až do 2. listopadu 2026.
Do soutěže, kterou pořádá sdružení CESNET, se můžete zapojit na thecatch.cz.