Thunderbird plánuje během tří let kompletně předělat rozhraní

Autor: Mozilla

Vývojáři projektu Thunderbird zveřejnili na blogu plány na příští tři roky. Během té doby by chtěli zeštíhlit kód a učinit jej spolehlivějším, přepsat starý k a dohnat technický dluh. Dále je v plánu kompletní přepsání uživatelského rozhraní a vytvořit jeho novou konzistentní podobu. Vývojáři by také chtěli přejít na pravidelný měsíční plán vydávání.





Projekt brzy oslaví 20. výročí vzniku a za posledních deset let se v něm nahromadila spousta technických a uživatelských usazenin, které je potřeba odstranit. Není to snadný úkol, ale je nezbytný pro zajištění udržitelnosti projektu na dalších 20 let, vysvětlují vývojáři ve svém článku.