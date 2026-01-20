Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Timur Kristóf jede, nové patche pro AMDGPU vylepšují správu napájení GCN 1.0 Radeonů

Timur Kristóf jede, nové patche pro AMDGPU vylepšují správu napájení GCN 1.0 Radeonů

David Ježek
Dnes
AMD Radeon HD 7970 Autor: AMD
AMD Radeon HD 7970

Ke konci loňského roku dokončil Timur Kristóf, kontraktor Valve, vývoj podpory pro staré GCN 1.x Radeony v ovladači AMDGPU. Ten pro ně bude výchozím už v jádru Linux 6.19, nicméně z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pár jednoduchých změn konfigurace umožňuje tuto věc provozovat zcela bez problémů už na Linuxu 6.18 (o mě konkrétně je to vývojová verze Mageia 10 a k tomu Radeon HD 7770). Timur ale pokračuje v krasojízdě.

Nejnovější příspěvek na oltář podpory GCN 1.x Radeonů, je vylepšení správy napájení. Timur si všiml, že u některých karet není optimální a ty tak neběží na maximální rozumné frekvenci a zbytečně přicházejí o výkon. Stačilo přitom nepoužívat jisté části kódu v ovladači, které přepočítávají napájecí limity, konkrétně uvádí Radeon R5 430 (de facto přeznačený Radeon HD 8570 z ledna 2013), plus lepší nastavení power2_cap  – karta pak neběží na 24W limitu, ale svém standardním 32W, s adekvátním nárůstem pracovních frekvencí a výkonu.

Pro Radeon 520 ale například kartu na maximum nepouští, protože nárůst frekvence z 780 na 905 MHz už u ní nevede k růstu výkonu, jen spotřeby a tepla.

