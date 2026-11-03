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Tor Browser 16.0 ukončuje podporu 32 bitů a přidává 64bitový ARM

Petr Krčmář
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Tor cibule Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
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Čerstvě vydaný Tor Browser 16.0 ukončuje podporu 32bitových systémů x86 na Linuxu a nově podporuje 64bitovou architekturu ARM (AArch64). Vychází z Firefoxu ESR 153 a je k dispozici pro Linux, Windows, macOS a Android.

Uživatelé na desktopu najdou přepracované nastavení rozdělené do přehlednějších kategorií, přičemž dosavadní předvolby zůstávají zachovány. Přibyla také volitelná ochrana před čtením názvů otevřených stránek jinými aplikacemi: v nastavení soukromí lze místo názvu stránky zobrazovat obecný titulek „Tor Browser“. Funkce je ve výchozím stavu vypnutá, mimo jiné kvůli možným problémům s čtečkami obrazovky a přepínání aplikací.

Verze pro Android dostala další úpravy rozhraní podle Material Design 3. Vývojáři také prověřili více než 270 změn ve Firefoxu, které mohly mít dopad na soukromí a bezpečnost uživatelů navazujícího Tor Browseru.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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