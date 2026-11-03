Tor Browser 16.0 ukončuje podporu 32 bitů a přidává 64bitový ARM

Čerstvě vydaný Tor Browser 16.0 ukončuje podporu 32bitových systémů x86 na Linuxu a nově podporuje 64bitovou architekturu ARM (AArch64). Vychází z Firefoxu ESR 153 a je k dispozici pro Linux, Windows, macOS a Android.
Uživatelé na desktopu najdou přepracované nastavení rozdělené do přehlednějších kategorií, přičemž dosavadní předvolby zůstávají zachovány. Přibyla také volitelná ochrana před čtením názvů otevřených stránek jinými aplikacemi: v nastavení soukromí lze místo názvu stránky zobrazovat obecný titulek „Tor Browser“. Funkce je ve výchozím stavu vypnutá, mimo jiné kvůli možným problémům s čtečkami obrazovky a přepínání aplikací.
Verze pro Android dostala další úpravy rozhraní podle Material Design 3. Vývojáři také prověřili více než 270 změn ve Firefoxu, které mohly mít dopad na soukromí a bezpečnost uživatelů navazujícího Tor Browseru.