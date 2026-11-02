Trezor varuje uživatele, kteří koupili zařízení od CryptoBilis

Škodlivé hardwarové implantáty byly nedávno nalezeny v kryptopeněženkách Ledger koupených u CryptoBilis v Malajzii. Ty odeslaly soukromé klíče a následně došlo k odcizení kryptoměn. Konkurenční český výrobce kryptopeněženek Trezor také testoval některé modely svých peněženek koupených u CryptoBilis.
Nejméně jeden uživatel nahlásil, že jeho peněženka, zakoupená v letos v srpnu u CryptoBilis, obsahuje také implantát. Toto zařízení se ještě bude testovat, ale Trezor varuje uživatele, aby byli opatrní. CryptoBilis již od 9. října Trezor nenabízí, byl stažen z prodeje.
(zdroj: bleepingcomputer)