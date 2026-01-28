Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Ubiquiti pod drobnohledem: zařízení se i přes sankce objevují u ruských jednotek

Ubiquiti pod drobnohledem: zařízení se i přes sankce objevují u ruských jednotek

Ubiquiti Autor: Ubiquiti

Investigativní report serveru Hunterbrook upozorňuje na to, že síťová zařízení americké firmy Ubiquiti se i přes sankce objevují ve výbavě ruských vojenských jednotek. Podle zjištění měla být technologie využívána mimo jiné pro polní komunikaci a provoz dronů, přičemž v dodavatelském řetězci se objevuje i jméno českého distributora výpočetní techniky Discomp.

Článek zároveň popisuje možné cesty, kterými se produkty do Ruska dostávají, a klade otázky ohledně kontroly distribučních řetězců a odpovědnosti výrobce. Podrobnosti, data i konkrétní případy přináší kompletní investigace.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

