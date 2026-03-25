Ubuntu 26.10 dostane Grub v kombinaci se Secure Boot bez podpory XFS, ZFS, Btrfs či LUKS

Canonical představil plán na osekání funkčnosti boot loaderu Grub. Cílem je zvýšení bezpečnosti boot procesu, kde Grub představuje stále ještě klíčovou položku. Počínaje Ubuntu 26.10 tak nebude možné v případě používání UEFI Secure Boot s Grubem bootovat z oddílů typů Btrfs, ZFS, XFS, také LVM, md-raid a disky šifrované s LUKS. Jedinou výjimku z jmenovaného bude mít RAID 1.
Zdůvodnění je prosté, různé parsery souborových systémů v GRUBu jsou dlouhodobě neustálým zdrojem bezpečnostních děr, zejména v souvislosti se Secure Boot. Canonical tak chce šíři možných problémů co nejvíce zúžit.
Bude-li změna zavedena, tak s Ubuntu 26.10 při použití Secure Boot nezbude prakticky nic jiného, než mít
/boot oddíl postavený na Ext4 (plus FAT či SquashFS pro Snapy). To má své důsledky také, třeba absenci podpory šifrovaného bootovacího oddílu. Uživatelé budou mít samozřejmě s Ubuntu 26.10 i jiné možnosti, a to použití nepodepsané verze Grubu, čímž ale přijdou o podporu UEFI Secure Bootu. Problém bude představovat i aktualizace instalací Ubuntu 26.04 LTS v konfiguraci oddílů, kterou Ubuntu 26.10 nepřipustí.
Věc se momentálně diskutuje na Ubuntu Discourse