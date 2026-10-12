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Ubuntu 27.04 bude mít ntpd-rs pro synchronizaci času jako výchozí

Jan Fikar
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Návrat do budoucnosti, hodiny Autor: Universal pictures
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Synchronizace času byla historicky nejprve řešena pomocí ntp. Ten však již nějakou dobu nevydává nové verze. Poslední 4.2.8 je z května 2024. Sice na jejich hlavní stránce probíhá nějaká sbírka, ale mají vybráno necelých 200 tisíc dolarů z požadovaných 1,2 miliónů.

Alternativně je možné používat openNTPDchrony, ntpsec či systemd-timesyncd ze systemd. Ten poslední zmiňovaný je nyní výchozí v Ubuntu. Jak Ubuntu přechází na klíčové komponenty přepsané do Rustu, tak i zde použije ntpd-rs, jak jsme v březnu informovali. Plány byly potvrzeny minulý týden. Ntpd-rs bude v Ubuntu 26.10 k testování a v Ubuntu 27.04 bude jako výchozí.

(zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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