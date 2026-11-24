Na serverech Ubuntu jsou k dispozici první denní obrazy připravované verze Ubuntu 27.04 s kódovým označením „Tenacious T-Rex“. Jde o vývojová sestavení, která se vytvářejí průběžně během vývojového cyklu až do vydání stabilní verze. Ostré vydání je naplánováno na 22. dubna 2027.
Denní obrazy jsou určené především vývojářům a testerům, kteří chtějí zkoušet změny nebo pomoci s odhalením chyb ještě během vývojového cyklu. Zatím není k dispozici mnoho novinek viditelných pro běžné uživatele. První měsíce vývoje se obvykle věnují aktualizacím balíčků, nástrojům a změnám v základních částech systému.
Vývojová sestavení nejsou vhodná jako hlavní systém pro každodenní práci, zvlášť pokud na počítači potřebujete spolehlivě plnit důležité úkoly. Zájemci je mohou vyzkoušet například ve virtuálním počítači nebo na odděleném disku či oddílu. Vhodné je mít po ruce i jiný funkční systém pro případ problémů. Nainstalovanou vývojovou verzi lze postupně aktualizovat až na stabilní vydání.
Obrazy jsou dostupné pro běžnou architekturu Intel/AMD64 i optimalizovanou variantu x86-64-v3. Stahovat je možné z adresáře
current, kde jsou obrazy, které prošly základními automatickými kontrolami instalace a spuštění. Kromě toho je k dispozici adresář
pending s novějšími, dosud neprověřenými obrazy.
Předpokládá se, že jarní verze Ubuntu přinese GNOME 52 a čerstvé linuxové jádro, pravděpodobně řady 7.6. Ve vývoji jsou také další změny v přechodu systémových nástrojů na Rust a pokračování práce na Ubuntu Core Desktop, neměnném systému založeném na balíčcích Snap. Zvažují se i experimenty s lokálními funkcemi umělé inteligence. Konkrétní podoba novinek ale zatím není potvrzená, vývojový cyklus teprve začal.