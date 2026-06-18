Ubuntu bude mít vlastní nástroj pro přepis mluveného slova jménem Myna

Vývojáři Ubuntu představili vlastní nástroj Myna, který uživatelům nabídne přepis mluveného slova do textu. Název odkazuje na ptáka s anglickým názvem common hill myna, což je český loskuták posvátný, který dokáže velmi věrně napodobovat zvuk lidského hlasu.
První verze se dočkáme už v letošním podzimním Ubuntu 26.10 Stonking Stingray. Po stisku klávesové zkratky se nástroj spustí a bude diktovaný text přímo přepisovat do právě používané aplikace. Podle vývojářů má Myna nabízet zřetelnou zpětnou vazbu, která bude přepis doprovázet.
Myna využívá modely rozpoznávání řeči, které běží lokálně na vašem počítači. První verze je určena pro Ubuntu Desktop na Waylandu, přičemž vše bude primárně testováno v GNOME. Architektura je však dostatečně otevřená, aby v budoucnu podporovala i další desktopová prostředí.
Zatím je vše ve velmi rané fázi vývoje a je na čase získat návrhy a další podrobné informace.
Zajímá nás zejména zpětná vazba od uživatelů, kteří využívají diktování nebo asistenční technologie, od lidí, kteří již v Linuxu používají rozpoznávání řeči, od vývojářů, testerů, autorů dokumentace a od kohokoli, kdo má zájem o zlepšení uživatelského prostředí na počítači, píší vývojáři a odkazují na projektový repozitář.