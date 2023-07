Ubuntu bude více komprimovat initramfs

Autor: Depositphotos

Více jak před rokem přešlo Ubuntu z komprese initramfs od xz -9 na zstd -1 kvůli rychlosti. Initramfs se totiž při některých aktualizacích znovu komprimuje a celý proces se tím zdržuje. A to hlavně na slabších zařízeních, jako například Raspberry Pi Zero.





Nyní jsou však hlášeny problémy se zaplněným oddílem /boot , protože komprese zstd -1 je sice rychlá, ale výsledný soubor je dost veliký. V sobotu bylo navrženo komprimovat moduly a firmware odděleně pomocí xz -9 , ty tak mohou být zároveň i uloženy na disku a nemusely by se při aktualizaci komprimovat. Zbytek by se komprimoval pomocí zstd -1 . Druhá varianta říká, že xz má pomalou dekompresi a že by bylo lépe komprimovat moduly a firmware pomocí zstd -19 , což je komprese blízká xz -9 , ale s daleko rychlejší dekompresí. Řešení bude zřejmě vyzkoušeno v Ubuntu 23.10.





(zdroj: phoronix)