Ubuntu podporuje různé varianty architektur a dostává balíčky pro x86_64-v3

Petr Krčmář
Dnes
Společnost Canonical dnes oznámila zavedení architektonických variant a zároveň také související vznik archivu pro Ubuntu 25.10 s balíčky sestavenými pro x86_64-v3, které nabízejí lepší výkon na moderním hardwaru Intel a AMD.

Díky změnám v nástrojích dpkg, Apt a Launchpad nyní Ubuntu podporuje vytváření více verzí balíčků pro různé varianty architektur. V současné době bylo pro x86_64-v3 sestaveno přibližně 2000 zdrojových balíčků z Ubuntu main. Je třeba dodat, že tyto balíčky ještě neprošly obvyklým testováním, jakým prochází většina balíčků v Ubuntu. Měly by sice fungovat běžným způsobem, ale první uživatelé mohou narazit na některé chyby.

Vývojáři doufají, že připravované Ubuntu 26.04 LTS bude mít už všechny balíčky vytvořené pro variantu x86_64-v3. Testy ukazují, že většina balíčků nabízí jen velmi mírný nárůst výkonu okolo jednoho procenta, ale některé balíčky jsou na tom výrazně lépe.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

