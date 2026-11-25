Canonical podrobněji popsal plány na nový spouštěč pro Ubuntu. Nemá jít jen o náhradu nabídky aplikací, cílem je nabídnout jedno místo, odkud lze spouštět programy, hledat soubory a případně zadávat úkoly asistentovi s umělou inteligencí. Firma zatím mluví o připravovaném směru vývoje, nikoli o hotové funkci.
Základní funkce mají zůstat použitelné i bez AI. Spouštěč má fungovat jako rychlé vyhledávání aplikací a souborů, zatímco inteligentní asistenci uživatel zapne jen tehdy, když ji sám výslovně vyvolá. Canonical zdůrazňuje čtyři principy: souhlas uživatele, soukromí, zabezpečení a přednostní zpracování přímo na zařízení. Jinými slovy, podle současného záměru nemá jít o asistenta, který se sám vnucuje nebo automaticky odesílá každé hledání do cloudu.
Ovládání má počítat s klávesnicí i hlasem. Pro hlasový vstup by se mohl využít nástroj Myna, který Ubuntu představilo v předběžné verzi. Konkrétní podoba propojení ani technické řešení zatím zveřejněny nebyly.
Nápad už Canonical ukázal v prototypu nazvaném
warty-prototype, dostupném ve formátu Snap. Jde však o simulaci možných scénářů, nikoli o funkčního AI asistenta. Ukázkové úlohy předvádějí, jak by mohl systém například zpracovat vybrané položky ze schránky a připravit z nich návrh programu do kalendáře.
Canonical chce v lednu představit podrobnosti o architektuře a nabídnout první instalovatelnou verzi určenou k testování. Zpětná vazba uživatelů má ovlivnit další podobu projektu. Zatím tedy není jasné, kdy a v jaké podobě se spouštěč dostane do běžného Ubuntu, jaké modely bude podporovat ani jaké budou jeho hardwarové nároky.