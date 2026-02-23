Root.cz  »  Mobily a tablety  »  Ubuntu Touch 24.04-1.2 a 20.04 OTA-12 vylepšují stabilitu VoLTE

Ubuntu Touch 24.04-1.2 a 20.04 OTA-12 vylepšují stabilitu VoLTE

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ubuntu Touch Autor: Ubports

Tým projektu UBports oficiálně vydal Ubuntu Touch 24.04–1.2 a Ubuntu Touch 20.04 OTA-12, tedy svého mobilního operačního systému založeného na Linuxu. Verze 24.04–1.2 opravuje podporu bootování pro Sony Xperia X, která byla od verze 24.04–1.0 nefunkční. Aktualizace také zlepšuje stabilitu provozu mobilní datové sítě, když je u některých operátorů aktivní VoLTE.

Nová verze dále řeší problémy s přijímáním celoplošných zpráv na více zařízeních a opravuje problémy při přepínání SIM karty pro mobilní data u některých konfigurací s dvěma SIM kartami. Bylo také vyřešeno několik problémů na aplikační úrovni. Po smazání online účtů již v aplikaci Kalendář nezůstávají staré kalendáře a byly provedeny opravy týkající se importu souborů událostí kalendáře ve formátu .ics.

Ubuntu Touch 20.04 OTA-12 je proti tomu výrazně menší aktualizace, která ale také zlepšuje stabilitu mobilních dat s VoLTE a přidává další opravy pro import kalendáře .ics. UBports poznamenává, že vývoj se teď už zaměřuje na řadu 24.04–1.x a připravovanou řadu 24.04–2.x. Budoucí aktualizace větve 20.04 budou pravděpodobně vydávány pouze v případě nutnosti. Uživatelům se doporučuje, aby pokud možno přešli na sérii 24.04.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Redakce

Témata:

Dále u nás najdete

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI