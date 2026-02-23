Ubuntu Touch 24.04-1.2 a 20.04 OTA-12 vylepšují stabilitu VoLTE

Tým projektu UBports oficiálně vydal Ubuntu Touch 24.04–1.2 a Ubuntu Touch 20.04 OTA-12, tedy svého mobilního operačního systému založeného na Linuxu. Verze 24.04–1.2 opravuje podporu bootování pro Sony Xperia X, která byla od verze 24.04–1.0 nefunkční. Aktualizace také zlepšuje stabilitu provozu mobilní datové sítě, když je u některých operátorů aktivní VoLTE.
Nová verze dále řeší problémy s přijímáním celoplošných zpráv na více zařízeních a opravuje problémy při přepínání SIM karty pro mobilní data u některých konfigurací s dvěma SIM kartami. Bylo také vyřešeno několik problémů na aplikační úrovni. Po smazání online účtů již v aplikaci Kalendář nezůstávají staré kalendáře a byly provedeny opravy týkající se importu souborů událostí kalendáře ve formátu .ics.
Ubuntu Touch 20.04 OTA-12 je proti tomu výrazně menší aktualizace, která ale také zlepšuje stabilitu mobilních dat s VoLTE a přidává další opravy pro import kalendáře .ics. UBports poznamenává, že vývoj se teď už zaměřuje na řadu 24.04–1.x a připravovanou řadu 24.04–2.x. Budoucí aktualizace větve 20.04 budou pravděpodobně vydávány pouze v případě nutnosti. Uživatelům se doporučuje, aby pokud možno přešli na sérii 24.04.