Ubuntu Touch 24.04-2.1 a 24.04-1.5 opravuje řadu chyb

Mobilní operační systém Ubuntu Touch od UBports byl vydán ve verzích 24.04-2.1 a 24.04-1.5. Vydání opravuje kritickou bezpečnostní chybu v Lomiri Download Manageru, chování kurzoru při otočení displeje, push notifikace a špatné časové pásmo.
Verze 24.04-2.1 navíc přináší prohlížeč Morph s jádrem Chromium 140 a rozšiřuje (vrací) podporu na zařízení Nothing Phone (1), Volla Tablet, OnePlus Nord nebo Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Systém je plně přeložen do češtiny a lze ho používat na vybraných zařízeních na denní bázi. Pro podrobnější přehled změn se můžete podívat na webové stránky UBports, kde najdete více drobných změn a vylepšení.
https://ubports.com/blog/ubports-news-1/ubuntu-touch-24-04-2-1-and-24-04-1-5-release-4014