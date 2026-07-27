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Ubuntu Touch vyšel ve verzích 24.04-2.0 a 24.04-1.4

Adam Havelka
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Ubuntu Touch UBports Autor: UBports
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Mobilní operační systém Ubuntu Touch od UBports byl vydán hned ve dvou nových verzích a to 24.04-2.0 a 24.04-1.4. Prohlížeč Morph přichází s jádrem Chromium 134 a podporou DRM obsahu, nově je k dispozici vestavěný editor snímků obrazovky a prostředí nyní počítá s různými zářezy v displeji pro kameru nebo se zaoblenými rohy telefonu.

Z důvodu vyšších nároků na úložiště je však zatím dostupná pouze pro vybraná zařízení.

Systém je plně přeložen do češtiny a lze ho používat na vybraných zařízeních na denní bázi. Pro podrobnější přehled změn se můžete podívat na webové stránky UBports, kde najdete více drobných změn a vylepšení.

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Adam Havelka

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