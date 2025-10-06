Root.cz  »  Připojení k Internetu  »  Ukončení webu test-ipv6.com a podpory souvisejících zrcadel

Ukončení webu test-ipv6.com a podpory souvisejících zrcadel

Petr Krčmář
Dnes
Ethernet nůžky Autor: Depositphotos

Jason Fesler oznámil, že během prosince ukončí podporu webu test-ipv6.com, který dovoluje uživatelům otestovat jejich připojení pomocí protokolu IPv6. Službu poskytuji veřejnosti od roku 2010. Nepřináší mi žádné příjmy a vložil jsem do ni značné prostředky – na vývoj, podporu, vybavení a hosting, vysvětluje Fesler.

Rozhodl se proto projekt ukončit a zaměřit se více na svou rodinu. V plánu je vše vypnout během letošních vánočních prázdnin. Web má celou řadu zrcadel po celém světě, která přestanou dostávat aktualizace. Týká se to například české kopie, kterou provozuje CZ.NIC na doméně test-ipv6.cz. Vypnutí hlavního webu znamená, že kopie přestanou být monitorovány a nebudou jim například poskytovány některé související služby.

Většina zdrojových kódů je k dispozici v repozitáři na GitHubu, kromě částí navázaných na geolokační službu a nástroje pro hledání informací o poskytovatelích připojení. Z důvodu smluvních závazků nemohu zveřejnit, nežádejte mě o to, doplňuje Fesler.

Je samozřejmě možné, že se vývoje ujme někdo jiný. Původní autor je také za určitých podmínek ochoten předat svou doménu důvěryhodné organizaci. Zvažoval bych, aby věci převzala renomovaná organizace RIR nebo NIC, která slouží veřejnému zájmu, dodává.

(Upozornil Ondřej Caletka.)

