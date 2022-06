Umělá inteligence vaří pivo

Autor: mapo @ stock.adobe.com

Společnost Deep Liquid se snaží vařit pivo s pomocí umělé inteligence. K vlastnímu procesu není mnoho informací, ale AI navrhne recept, ten se realizuje v nějakém spřáteleném pivovaru. Na každé lahvi je QR kód, pomocí něhož mohou konzumenti zadat zpětnou vazbu. Tu vezme AI v potaz a recept pozmění.

Klasickou cestou trvá nalezení ideálního receptu 2–3 roky. S pomocí Deep Liquid AI je to otázka týdnů. Zajímavé je také, že Deep Liquid v New Orelansu spolupracuje s Nola Brewing a New Bohemia Brewing.

(zdroj: slashdot)