Unicode 17.0.0 přidává dalších 4 803 znaků, včetně osmi nových emodži

Petr Krčmář
Dnes
Emoji Unicode Autor: Emojipedia

Byla zveřejněná nová specifikace kódování Unicode 17.0.0 a zároveň s ním také sada Emoji 17.0.0. Nová verze rozšiřuje databázi o dalších 4 803 znaků, čímž se jejich celkový počet zvýšil na 159 801. Přibylo také osm obrázků emodži, mezi kterými je kosatka, pokladnice, trombón nebo ohryzek.

Většina nových standardizovaných znaků se týká skupiny CJK, tedy Chinese, Japanese, Korean. Celkem jde o 4298 dalších sjednocených ideogramů v novém bloku CJK Unified Ideographs Extension J, stejně jako 18 dalších ideogramů CJK přidaných do stávajících bloků Extension C a Extension E. Tím se počet kódovaných ideogramů CJK zvýšil na více než 100 000.

Unicode je standard kódování znaků, který přiřazuje každému znaku jedinečný kód, který zůstává stejný napříč platformami, zařízeními nebo jazyky. Standard spravuje konsorcium Unicode Consortium, mezi jehož členy s hlasovacím právem patří například také společnosti Apple, Google a Microsoft.

(Upozornil Dušan Kreheľ.)

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

