Únik dat z dánského registru obyvatel se týká 8,8 milionu lidí

Útočníkům se podařilo získat přístup k databázi, která obsahuje prakticky všechny identifikační údaje o každé osobě spojené s Dánskem – ať už živé, zemřelé, nebo již dávno odstěhované. Oznámila to dánská ministryně pro digitální záležitosti Christina Egelundová a situaci označila jako „velmi závažný incident“.
Dotčenou databází je dánský národní registr obyvatel, který obsahuje mimo jiné jména, adresy a rodná čísla. Registr zahrnuje 8,8 milionu lidí, i když Dánsko má asi šest milionů obyvatel, protože zahrnuje i osoby, které zemřely nebo se přestěhovaly do zahraničí. Celkem obsahuje databáze přibližně 11 milionů záznamů.
Zatím není jasné, jak rozsáhlý celý únik dat je. Ministryně uvedla, že vláda spolupracuje se všemi příslušnými orgány na zjištění, jak daleko celý incident vlastně sahá.
Společně se všemi příslušnými orgány právě zjišťujeme plný rozsah incidentu, dodala.
Už je však zřejmé, kudy se útočníci dostali dovnitř. Nepronikli do vládních systémů přímo, ale přes dánskou společnost, která měla legální přístup k registru pro své vlastní obchodní účely. Napadena byla tedy třetí strana, která měla k datům legitimní přístup.
Jméno konkrétní firmy nebylo zveřejněno, ale podle dánských zákonů o evidenci obyvatel mohou soukromé společnosti, které mají oprávněný zájem, získávat vybrané informace z registru obyvatel o předem určené skupině osob. Musejí samozřejmě splňovat požadavky stanovené v GDPR a v dánském zákoně o ochraně osobních údajů. Ani tak ale nezískávají neomezený přístup k záznamům všech osob. Jak byl takový omezený přístup zneužit k velkému incidentu, je zatím předmětem vyšetřování.