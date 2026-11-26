Správce hesel 1Password oznámil bezpečnostní incident, při němž útočník získal přístup k interním systémům společnosti. Podle oficiálního vyjádření začala firma situaci vyšetřovat 19. listopadu 2026 poté, co zaznamenala známky napadení firemního účtu zaměstnance na GitHubu. Útočník přes něj přistoupil ke zdrojovým kódům, vložil škodlivý kód do backendových služeb a ten následně stáhl údaje o části uživatelů.
U části zákazníků se podle firmy dostala ven jejich jména, e-mailové adresy, identifikátory účtů a uživatelů, data založení účtů a časy posledního přihlášení. V záznamech byly také veřejné klíče, parametry protokolu Secure Remote Password a další interní metadata, která firma označuje za neveřejna a citlivá. 1Password neuvedl, kolika zákazníků se incident týká, jde podle něj ale o „podmnožinu“ uživatelů.
Zásadní zprávou pro uživatele je, že podle 1Password útočník neměl přístup k obsahu úložišť (trezorů) ani k heslům a dalším tajemstvím v nich uloženým. Firma uvádí, že trezory jsou chráněny klíči, které drží pouze uživatel, a že neukládá hlavní heslo ani Secret Key. Nedotčené měly zůstat také obnovovací klíče účtů, aplikace 1Password a rozšíření do prohlížečů.
Útočník se dostal také ke zdrojovému kódu v soukromých repozitářích a k systému CI/CD, který obsahuje tajemství související s provozem infrastruktury. 1Password tvrdí, že zdrojový kód neobsahoval zákaznická data ani uživatelská tajemství. Společnost uvedla, že zneplatnila zneužitý přístup, odstranila přístupy vytvořené útočníkem a obměnila či zrušila interní přihlašovací údaje, které mohly uniknout. Zároveň zpřísnila kontroly GitHubu, CI/CD a koncových zařízení a nechala své kroky prověřit externími bezpečnostními odborníky.