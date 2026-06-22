Utilita debvulns umožňuje sledovat zranitelnosti v distribuci Debian

Vasudeva Kamath, vývojář Debianu, představil novou utilitu
debvulns, která umožňuje vypisovat informace o zranitelnostech sledovaných a řešených v rámci operačního systému. Existuje starší nástroj
debsecan, který ale postrádá moderní výstupní formáty, jako jsou JSON a CSV, a nezobrazuje značnou část metadat, která jsou k dispozici v denním přehledu bezpečnostního týmu Debianu.
Autor pracuje také na exportéru pro Prometheus, aby bylo možné zpracovávat data o zranitelnostech i tímto způsobem. Tím se zefektivní skenování a monitorování v rámci infrastruktury v rozsáhlých prostředích.