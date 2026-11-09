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Utilita sudo-rs v Ubuntu 26.04 není plně kompatibilní s původním sudo

Petr Krčmář
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Terminál Linux příkazová řádka Autor: Depositphotos
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Ubuntu 26.04 používá jako výchozí nástroj pro spouštění příkazů s právy správce utilitu sudo-rs, novou implementaci napsanou v jazyce Rust. Ta má nabídnout vyšší odolnost vůči některým chybám souvisejícím s pamětí, není však ve všech ohledech totožná s původním programem  sudo.

Na rozdíl od klasického sudo nepodporuje sudo-rs hranaté závorky v zástupných znacích pravidel sudoers. Ty umožňují povolit přesně vybrané varianty příkazu, aniž by uživatel musel zadávat heslo. Podporován zůstává obecný zástupný znak *, který může pravidlo vymezit méně přesně.

Článek Chrise Siebenmanna kritizuje tuto nekompatibilitu a upozorňuje hlavně na důsledky přechodu u správců systémů, kteří používají podrobně nastavená oprávnění. Článek kritizuje také to, že rozdíly oproti původnímu sudo podle něj nejsou v dokumentaci dostatečně zřetelné. Nejde tedy jen o změnu technologie, ale i o to, aby uživatelé předem věděli, které funkce se změnily.

Utilita sudo uživatelům umožňuje spouštět jednotlivé příkazy s oprávněními správce. Nová varianta sudo-rs je jeho alternativní implementace napsaná v Rustu. Vývojáři Ubuntu se dlouhodobě snaží novou implementaci podporovat.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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