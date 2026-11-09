Utilita sudo-rs v Ubuntu 26.04 není plně kompatibilní s původním sudo

Ubuntu 26.04 používá jako výchozí nástroj pro spouštění příkazů s právy správce utilitu
sudo-rs, novou implementaci napsanou v jazyce Rust. Ta má nabídnout vyšší odolnost vůči některým chybám souvisejícím s pamětí, není však ve všech ohledech totožná s původním programem
sudo.
Na rozdíl od klasického
sudo nepodporuje
sudo-rs hranaté závorky v zástupných znacích pravidel sudoers. Ty umožňují povolit přesně vybrané varianty příkazu, aniž by uživatel musel zadávat heslo. Podporován zůstává obecný zástupný znak
*, který může pravidlo vymezit méně přesně.
Článek Chrise Siebenmanna kritizuje tuto nekompatibilitu a upozorňuje hlavně na důsledky přechodu u správců systémů, kteří používají podrobně nastavená oprávnění. Článek kritizuje také to, že rozdíly oproti původnímu sudo podle něj nejsou v dokumentaci dostatečně zřetelné. Nejde tedy jen o změnu technologie, ale i o to, aby uživatelé předem věděli, které funkce se změnily.
Utilita
sudo uživatelům umožňuje spouštět jednotlivé příkazy s oprávněními správce. Nová varianta
sudo-rs je jeho alternativní implementace napsaná v Rustu. Vývojáři Ubuntu se dlouhodobě snaží novou implementaci podporovat.