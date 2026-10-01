Útočníci míří na prohlížeče, instalují škodlivá rozšíření a kradou relace

Webový prohlížeč dnes není jen nástrojem pro zobrazování webových stránek, ale také místem, kde se odehrává přihlašování do firemních služeb, práce s citlivými daty a správa aktivních relací. Proto představuje pro útočníky atraktivní cíl. Úspěšný útok navíc nemusí znamenat prolomení hesla – často stačí získat přístup k relaci nebo přimět uživatele, aby sám provedl zdánlivě neškodnou akci.
Analýza současných hrozeb společnosti Push security upozorňuje na šest hlavních typů útoků. Patří mezi ně phishing typu AiTM, při němž útočník funguje jako prostředník mezi uživatelem a přihlašovanou službou, podvody ClickFix využívající falešné CAPTCHA nebo chybové stránky a zneužití oprávnění v OAuth. V těchto případech se útočníci snaží obejít klasické přihlašovací mechanismy a získat platný přístup prostřednictvím relace, tokenu nebo uživatelem schváleného oprávnění.
Samostatnou skupinu představují škodlivá rozšíření prohlížeče. Ta mohou na první pohled působit jako běžné nástroje pro zvýšení produktivity, po aktualizaci se však mohou změnit v prostředek ke sběru hesel, cookies, tokenů nebo obsahu navštívených stránek. Problémem je také automatizované zkoušení dříve uniklých přihlašovacích údajů, které doplňují další méně nápadné formy zneužití přihlašování.
Poslední zmiňovanou technikou je převzetí relace neboli session hijacking. Útočník při něm nepřekonává přihlašování, ale použije již ověřený token ukradený z prohlížeče nebo zařízení. Může tak obejít i moderní vícefaktorovou autentizaci. Společným rysem všech těchto útoků je snaha zneužít důvěru mezi uživatelem, prohlížečem a webovou službou. Proto je důležité sledovat nejen přihlášení, ale také používaná rozšíření, oprávnění a aktivní relace.