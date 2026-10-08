Útočníci ovládli registry domén .gh, .sl a .as a získali certifikáty pro domény Google

Útočníci napadli registry tří národních domén nejvyšší úrovně (ccTLD) a získali neoprávněně certifikáty pro několik domén společnosti Google. K narušení bezpečnosti vlastních systémů společnosti Google nedošlo, ohroženy však byly všechny domény končící na .gh (Ghana), .sl (Sierra Leone) nebo .as (Americká Samoa).
Útočníci si poté vyžádali platné TLS certifikáty u autorit Let's Encrypt a ZeroSSL. S takovým certifikátem by se útočník mohl plnohodnotně vydávat za skutečný web a číst soukromá data, která by mu uživatelé zaslali. Vydané certifikáty jsou vidět v záznamech Certificate Transparency. Obsahují doménová jména
youtube a jejich hvězdičkové subdomény. Jde celkem o dvanáct certifikátů pro sedm různých domén.
Chrome zablokoval neautorizované certifikáty pro domény společnosti Google prostřednictvím služby CRLSets, což je způsob, jakým v nouzových situacích rychle blokuje certifikáty. Google rovněž spolupracoval s certifikačními autoritami (CA), které tyto certifikáty vydaly, na jejich zrušení. Cílem je ochránit uživatele před napadením.