Uvolněny zdrojové kódy hry Descent 3

Autor: Outrage Entertainment

Kevin Bentley na GitHubu zveřejnil zdrojové kódy hry Descent 3, která původně vyšla pro Windows v roce 1999 a později byla portována na macOS a Linux. Oslovil jsem svého bývalého šéfa (Matta Toschloga) z Outrage Entertainment a ten mi dal zelenou. Budu pracovat na tom, aby se to znovu rozběhlo a hledám nějaké spolusprávce, napsal Bentley v oznámení.





Jedná se o nejnovější zdrojový kód hry, včetně nejnovější opravy staré několik let. Kód je zveřejněn pod svobodnou licencí MIT. Některé proprietární zvukové a obrazové knihovny od společnosti Interplay byly odstraněny (formát ACM a MVE). Mám ten kód, pokud by někdo chtěl pomoci vytvořit konvertor, aby staré cutscény fungovaly. Bude to chtít trochu úsilí, aby se ten kód zkompiloval.





Stejně jako její dva předchůdci je Descent 3 střílečka se šesti stupni volnosti, ve které hráč ovládá létající loď z pohledu první osoby v nulové gravitaci. Od standardních stříleček z pohledu první osoby se liší tím, že umožňuje hráči pohybovat se a otáčet se v libovolném směru v trojrozměrném prostoru. Konkrétně se hráč může volně pohybovat dopředu/dozadu, nahoru/dolů, doleva/doprava a otáčet se ve třech na sebe kolmých osách.