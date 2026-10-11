Uživatelům HW peněženek Ledger byla odposlechnuta hesla, ukradeno přes 90 miliónů dolarů

Někteří uživatelé hardwarové peněženky Ledger v jihovýchodní Asii přišli v pátek o 90 miliónů dolarů. Problém se týká uživatelů, kteří si peněženku koupili v posledních třech měsících od dodavatele CryptoBillis.
Zdá se, že útočníci se dostali k hardwarovým peněženkám, do kterých vložili sofistikovaný implantát s LTE modemem a eSIM. Implantát je vložen do prázdného místa za displej a je připojen k SPI sběrnici displeje. Peněženka je pak opět zabalena tak, že vypadá jako originál a to včetně plastové fólie na krabici. Když je uživatelem vygenerován klíč a jednotlivá slova jsou postupně zobrazována na displeji, implantát si je přečte a odešle útočníkovi. Ten pak čeká, až se peněženka dostatečně zaplní a vybere peníze. To se stalo právě v průběhu pátku.
(zdroj: shattered.io)