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Uživatelům HW peněženek Ledger byla odposlechnuta hesla, ukradeno přes 90 miliónů dolarů

Jan Fikar
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Ledger Nano X Autor: Ledger
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Někteří uživatelé hardwarové peněženky Ledger v jihovýchodní Asii přišli v pátek o 90 miliónů dolarů. Problém se týká uživatelů, kteří si peněženku koupili v posledních třech měsících od dodavatele CryptoBillis.

Zdá se, že útočníci se dostali k hardwarovým peněženkám, do kterých vložili sofistikovaný implantát s LTE modemem a eSIM. Implantát je vložen do prázdného místa za displej a je připojen k SPI sběrnici displeje. Peněženka je pak opět zabalena tak, že vypadá jako originál a to včetně plastové fólie na krabici. Když je uživatelem vygenerován klíč a jednotlivá slova jsou postupně zobrazována na displeji, implantát si je přečte a odešle útočníkovi. Ten pak čeká, až se peněženka dostatečně zaplní a vybere peníze. To se stalo právě v průběhu pátku.

(zdroj: shattered.io)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



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