V AUR se objevily ruské nadávky

Po incidentu s balíčky AUR nakaženými malware, kterých bylo nejdříve asi 400 a později se našlo až 2000, je tu nový problém. Skript s použitím AI detekoval asi 70 balíčků v AUR, které vypisují do terminálu ruský spam s nadávkami. Balíčky se objevily včera, tedy až po problémech s malware.
Je tam napsáno, abyste nepoužívali tuto špatnou distribuci a už vůbec ne AUR. A že máte být rádi, že vám nebyl nainstalován virus, jen se zobrazí toto varování. Na závěr je zde narážka na starý vtip o albánském viru. Nejde sice o nic škodlivého, ale jako nepatřičné to bude smazáno a účty zablokovány.
(zdroj: phoronix)