V dokumentu o evropské technologické soběstačnosti se hovoří o open source na 29 stranách

Minulý týden Evropská komise (EK) zveřejnila dokument o evropské technologické soběstačnosti (Tech Sovereignty). V něm velký prostor zaujímá open source. Celkem jej najdete na 29 stranách. Je to také zásluhou Open source iniciativy (OSI), která se na dokumentu podílela.
OSI měla k dokumentu celkem 23 připomínek, které shrnuje na konci příspěvku. Většině EK buď částečně, nebo úplně vyhověla. Jen 6 připomínek nebylo vyslyšeno. Mezi těmi nesplněnými je například používání OpenDocument formátu evropskými institucemi a výhrady k přístupu Know Your Contributor, který vyžaduje identifikaci přispěvatelů do open source. O návrhu by evropský parlament mohl hlasovat letos na podzim.
(zdroj: slashdot)