V Edici CZ.NIC vychází kniha Kity, bity, neurony od Martina Malého

V Edici CZ.NIC vychází kniha Kity, bity, neurony od Martina Malého

Petr Krčmář
Dnes
Kity, bity, neurony Autor: CZ.NIC

V pořadí šestou knihou autora Martina Malého, která vychází v Edici CZ.NIC, je titul Kity, bity, neurony. Kniha s podtitulem Moderní technologie pro hobby elektroniku přináší ucelený pohled na svět současných technologií a jejich praktické využití v domácích elektronických projektech. Tento knižní průvodce je ideální pro každého, kdo se chce podívat na současné trendy v oblasti hobby elektroniky, od nových jazyků po umělou inteligenci.

Kromě srozumitelného výkladu teorie nabízí kniha také řadu praktických tipů a triků pro využití těchto technologií pro vlastní konstrukce. Tištěná verze a ebooky jsou k dispozici v běžné knihkupecké síti i online.

Když si doma navrhujete a stavíte elektronické konstrukce, tak si většinou vystačíte s tím, co znáte. Máte svůj oblíbený jednočip, oblíbené senzory a zaběhané postupy. Přesto je dobré podívat se kousek za obvyklé obzory, jestli tam není něco, co by pro vás mohlo být zajímavé. A to jsem si vzal za úkol: udělat pár kroků od běžných konstrukcí, postupů a technologií a ukázat méně běžné, ale zajímavé oblasti, uvádí Martin Malý, autor knihy.

