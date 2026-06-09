V iOS 27 za vás zvládne umělá inteligence sama měnit prozrazená hesla

Apple včera na své na své vývojářské konferenci WWDC 2026, představil novou bezpečnostní funkci poháněnou platformou Apple Intelligence. Ta dokáže automaticky změnit slabá a kompromitovaná hesla. Funkce bude součástí aplikace Hesla (Passwords) i prohlížeče Safari a dorazí s podzimní aktualizací iOS 27 (a podle dalších zdrojů také s iPadOS 27 a macOS 27). Jde o krok, který má řešit jeden z nejčastějších bezpečnostních problémů běžných uživatelů a to opakovaně používaná a uniklá hesla.
Aktuálně umí aplikace Hesla problematické přihlašovací údaje pouze označit. Pokud jste si vytvářeli nový účet se slabým heslem, systém vás upozornil a Safari nabídlo vygenerování silnějšího hesla. Stejně tak vás aplikace varovala, když se některé z vašich hesel objevilo v datasetu úniku hesel nebo jste ho používali na více službách zároveň. Samotnou nápravu jste ale museli provést ručně.
Nově aplikace Hesla pomocí agentic AI bezpečně otevře jednotlivé weby, přihlásí se uloženými údaji a u podporovaných účtů nastaví nové silné heslo. Stačí k tomu jediné klepnutí a podle dostupných informací se po dobu činnosti zobrazuje takzvaná Live Activity, která ukazuje průběh.
Funkce ovšem vyvolává i oprávněné otázky. Bezpečnostní výzkumníci upozorňují, že svěřit AI agentovi kontrolu nad přihlašovacími údaji s sebou nese rizika. Od možného prompt injection útoku přes scénáře, kdy by se uživatel kvůli chybě nedostal do vlastního účtu, až po situaci kdy je zařízení kompromitováno malwarem.
Další otázkou je i regionální dostupnosti. Apple potvrdil, že některé nové funkce Siri nedorazí kvůli regulaci do Evropské unie a budeme si na ně muset počkat v některé z dalších aktualizací.
(Zdroj: bleepingcomputer.com)