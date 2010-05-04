Včera začalo v Praze setkání zástupců evropských doménových registrů, internetových odborníků a zaměstnanců významných internetových společností. Konferenční centrum Marriott bude až do pátku 7. května nabízet přednášky, diskuse, workshopy, veřejná setkání a uzavřené meetingy týkající se IPv4 a IPv6, DNS nebo ENUM.
Hostitelem 60. konference RIPE je sdružení CZ.NIC, správce české národní domény. Mezi přednášejícími a vystupujícími v jednotlivých diskusích budou například Ondřej Surý, vedoucí Laboratoří CZ.NIC, který bude mluvit o DNSSEC validátorech pro Firefox, nebo Jaromír Talíř, Technický ředitel CZ.NIC. Ten mezinárodnímu publiku představí poznatky z budování DNS infrastruktury.
Více informací k právě začínajícímu pražskému setkání RIPE 60 najdete v tiskové zprávě na internetové stránce sdružení CZ.NIC. To nejzajímavější z jednotlivých přednášek je možné sledovat také na stránkách Twitteru CZ.NIC.