V přípravě Cold Reset Recovery pro GPU Intel

Phoronix připomíná sadu patchů, která v poslední době prodělala spousty revizí a která definitivně míří do Direct Rendering Manager (DRM) subsystému linuxového jádra. Jde o zavedení podpory tzv. cold reset recovery pro DRM ovladače, s prvotní implementací pro ovladač Intel Xe.
Jde o řešení pro situace, které vyžadují pro vyřešení problému kompletní vypnutí a nové spuštění daného zařízení. Implementace vznikla při současné práci inženýrů Intelu na podpoře zpracování chyb z Power Management Unit, které přežívaly resety či opětovné načtení ovladače daného zařízení (GPU). Implementace zavádí novou metodu
DRM_WEDGE_RECOVERY_COLD_RESET, DRM subsystém pak umí poslat uživateli informaci, že je potřeba studený restart zařízení, což je pak realizováno s pomocí udev.