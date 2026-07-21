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V přípravě Cold Reset Recovery pro GPU Intel

David Ježek
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Intel Battlemage B580 B570 Autor: Intel
Intel Battlemage B580 B570
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Phoronix připomíná sadu patchů, která v poslední době prodělala spousty revizí a která definitivně míří do Direct Rendering Manager (DRM) subsystému linuxového jádra. Jde o zavedení podpory tzv. cold reset recovery pro DRM ovladače, s prvotní implementací pro ovladač Intel Xe.

Jde o řešení pro situace, které vyžadují pro vyřešení problému kompletní vypnutí a nové spuštění daného zařízení. Implementace vznikla při současné práci inženýrů Intelu na podpoře zpracování chyb z Power Management Unit, které přežívaly resety či opětovné načtení ovladače daného zařízení (GPU). Implementace zavádí novou metodu  DRM_WEDGE_RECOVERY_COLD_RESET, DRM subsystém pak umí poslat uživateli informaci, že je potřeba studený restart zařízení, což je pak realizováno s pomocí udev.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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