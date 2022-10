V USA bude od příštího roku povinné značení bezpečnosti IoT zařízení

Autor: © bakhtiarzein - Fotolia.com

Vláda v USA bude od příštího roku požadovat povinné značení bezpečnosti IoT zařízení kvůli ochraně před možnými kyberútoky. Značení bude podobné jako Energy Star pro spotřebu. Zatím je označováno jako „Energy Star for cyber“.





Na programu se bude podílet NIST (National Institute of Standards and Technology)a FTC (Federal Trade Commission). Značení by mělo být jednoduché, zřejmě bude ve formě čárového nebo QR kódu, který může zákazník přečíst mobilem a zjistit například jaké má zařízení garantované aktualizace, zdali používá šifrování a jestli používá opravy známých zranitelností. Povinnost se bude týkat zařízení připojených do internetu jako jsou bezpečností kamery, chytré reproduktory, routery a jiná zařízení chytré domácnosti.





(zdroj: slashdot)