Včera vypršel poslední patent MPEG-4 Part 2

MPEG-4 Part 2 je oblíbený kompresní formát videa, často se s ním setkáváme v kontejnerech AVI či MP4 a bývá komprimován kodeky například DivX nebo Xvid. Zatímco například v USA vypršely patenty na MPEG-4 Part 2 již před třemi roky, od včera vypršely patenty celosvětově.
Posledním státem byla Brazílie, kde patent PI0109962B1 vypršel včera. Celkově bylo držitelů patentů 31. Nejvíce jich měly společnosti Mitsubishi Electric, Hitachi a Panasonic. Vybíráním poplatků se zabývala společnost MPEG LA, později Via-LA.
(zdroj: phoronix)