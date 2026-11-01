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Ve Francii se připravuje zákon o zdanění internetu, platit se má 0,055 eur za gigabajt

Jan Fikar
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2011-11-2-francie_profimedia_496x330-1.jpg Autor: profit
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Národní shromáždění v pátek odhlasovalo v poměru 11:10 pozměňovací návrh číslo 1358 o zdanění velkých internetových společností. Míří tedy na Netflix, Google, Meta, Amazon, TikTok a další. Zdanění se bude odvíjet od objemu dat, které daná služba pošle francouzským zákazníkům. Jeden gigabajt bude odpovídat dani 0,055 eur. Daň bude ještě omezena shora buď 15 % zisku ve Francii, nebo 2 % zisku celosvětově.

Francie počítá, že nová daň vynese asi 10 miliard eur za rok.  V návrhu se zmiňuje výslovně i CDN (content delivery network), ty se budou započítávat příslušným službám. Objem dat mají počítat ISP a odevzdávat jednou za čtvrt roku. Ostatní státy zvažují u velkých společností zdanění zisku z reklamy, tržišť a ostatních aktivit.

Zdanění objemu dat by mohl být problém pro open source projekty. Například francouzský VideoLAN (VLC) uvedl, že by podle nového zákona musel platit na daních asi milión eur ročně.

Pozměňovací návrh prošel teprve prvním čtením a jen jednou komorou parlamentu. Bude muset projít dalším schvalováním a může být ještě pozměněn nebo vypuštěn.

(zdroj: slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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