Root.cz  »  Věda a výzkum  »  Ve válečné simulaci AI velmi často používá nukleární zbraně

Ve válečné simulaci AI velmi často používá nukleární zbraně

Jan Fikar
Dnes
8 nových názorů

Sdílet

AI, jaderný výbuch, válka Autor: Radan Dolejš s podporou AI

Kenneth Payne z Londýna testoval tři LLM GPT-5.2, Claude Sonnet 4 a Gemini 3 Flash proti sobě ve válečné simulaci. Ve všech hrách aspoň jedna stran použila nukleární zastrašování, v 95 % případů pak obě strany. Taktické nukleární zbraně byly použity v 64–86 % případů. Strategické nukleární zbraně (totální válka) v 0–14 % případů. Přitom strategické zbraně nepoužil Claude, nejčastěji jimi však vyhrožoval.

Z výsledků vyplývá, že LLM nemají lidské zábrany v použití nukleárních zbraní. Také se ukázalo, že LLM se nechce vzdávat, vlastně nikdy ve hře nikdo nepoužil žádnou z nabízených možností deeskalace konfliktu. Celkově vyhrál Claude (67 % vítězství) před GPT (50 %) a Gemini (33 %). Více detailů v článku. Celá hra i výsledky jsou také na GitHubu.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (8 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI