Velká Británie to s žádostí o zadní vrátka do iCloudu zkouší znovu

Tomáš
Dnes
Apple - iCloud - mobilní telefon - klávesnice Autor: Depositphotos

Velká Británie na začátku roku nařídila společnosti Apple vytvořit zadní vrátka (backdoor) k datům uloženým v cloudovém úložišti iCloud, a to bez ohledu na národnost daného uživatele.

Krok vyvolal negativní reakce jak u uživatelů, tak u Amerických zákonodárců a tajných služeb v čele s ředitelkou Tulsi Gabbard, která po několika měsících oznámila, že Velká Británie svůj požadavek stáhla. Server Financial Times následně přišel s informací, že se tak doposud nestalo a naopak vyšel najevo rozsah požadavků na data, ke kterým by díky zadním vrátkům měla vláda přistup.

Nyní se zdá, že kauza opravdu nekončí a že Velká Británie pouze mění své požadavky tak, aby se přístup týkal pouze dat britských občanů. Více detailů není k dispozici, protože tyto požadavky jsou doručené formou TCN (Technical Capability Notice), tedy požadavku, o jehož existenci ani obsahu nesmí společnost veřejnost informovat.

Na nejnovější požadavek o zadní vrátka reaguje Caroline Wilson Palowová z Privacy International a říká, že současná verze ohrožuje soukromí a bezpečnost všech uživatelů bez ohledu na národnost stejně jako ta původní, protože uměle vytvořená zranitelnost může být zneužita nepřátelskými státy nebo kriminálníky. Jediným řešením by prý mohlo být zcela oddělit modifikované systémy, které obsluhují britské uživatele, od systémů používaných pro ostatní uživatele. Podobný systém existuje například pro uživatele iCloudu v Číně.

(Zdroj: UK makes new attempt to access Apple cloud data)

Tomáš

