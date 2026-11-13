Velký výpadek serverů Microsoftu

Včera některým uživatelům globálně vypadly služby Microsoftu 365, to se projevilo například na nefunkční službě Outlook, Microsoft Teams, Copilot, Azure, OneDrive a Microsoft Store. Incident začal ve čtvrtek asi v 19:30 našeho času.
Servery Microsoftu zaznamenaly velkou zátěž, ta však nebyla způsobena nárůstem požadavků, ale spíše nedostupností některých serverů Microsoftu. Na řešení se pracuje, nicméně problém podle všeho zatím trvá.
(zdroj: bleepingcomputer, slashdot, upozornil Marian Miško, děkujeme)