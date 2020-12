Veloren je open source RPG hra pro více hráčů s voxelovou grafikou, která je inspirovaná hrami Cube World, Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dwarf Fortress a Minecraft. Hra je naprogramovaná v Rustu a podporuje Linux, Windows a macOS.

Hru, která vyšla před týdnem ve verzi 0.8.0 můžete stáhnout z oficiálních stránek. Zdrojové kódy pak jsou na GitLabu.

(zdroj: gamingonlinux)