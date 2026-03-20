Vercel Labs vydal json-render: framework, ktorý dáva AI kontrolu nad UI

Vercel Labs predstavil json-render – nový framework pre tzv. Generative UI, ktorý rieši jeden z najväčších problémov AI generovaného frontendu: ako nechať LLM modely tvoriť dynamicky používateľské rozhrania, no zároveň si zachovať kontrolu nad výsledkom.
Namiesto toho, aby model priamo písal kód Reacte alebo HTML – čo môže byť nepredvídateľné a ťažko validovateľné – AI generuje štruktúrovaný JSON, ktorý sa renderuje pomocou vopred definovaných komponentov. Výsledkom je dynamické rozhranie, ktoré vzniká v reálnom čase podľa JSON špecifikácie a dokáže sa plynulo prispôsobovať úlohe, kontextu aj samotnému používateľovi. Framework je podľa Vercelu ideálny pre AI agentov a AI-first aplikácie.
Framework je v súčasnosti v experimentálnej fáze vývoja.