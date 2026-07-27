Veřejná ukázka připravované databáze zařízení pro Home Assistant

Nadace Open Home Foundation, která stojí za projektem domácí automatizace Home Assistant, oznámila „veřejnou předpremiéru“ své databáze zařízení pro chytrou domácnost. Webové rozhraní umožňuje procházet a prohledávat databázi desítek tisíc zařízení, o nichž byla posbírána data od dobrovolníků používajících Home Assistanta ve své síti.
U každého zařízení je zatím k vidění jen úvodní množina parametrů jako to, zda zařízení vyžaduje připojení k internetu a s jakými protokoly a integracemi pracuje.
Tento počáteční rozsah informací jsme záměrně omezili, abychom získali pevný základ, na kterém budeme moci společně s komunitou dále pracovat, píše se v oznámení.
Autoři tvrdí, že jde jen o malou ukázku toho, co nás v budoucnosti čeká. Upozorňují na to, že nejde o hotový produkt a může obsahovat řadu chyb.
Nemáme pro to ani oficiální název… zatím. Raději bychom ale, abyste si to vyzkoušeli už teď, než abyste čekali na kompletní verzi až po oficiálním spuštění.
Nyní je čas celou věc testovat a poté odeslat zpětnou vazbu. Autory zejména zajímá, jaké informace o zařízeních uživatelům chybí a jak se používá uživatelské rozhraní služby. Pokud vůbec netušíte, o co se jedná, doporučujeme seriál článků Home Assistant a domácí automatizace.