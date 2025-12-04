Root.cz  »  Video  »  Video z workshopu Od localhostu k produkci: Vývoj v kontejnerech krok za krokem

Video z workshopu Od localhostu k produkci: Vývoj v kontejnerech krok za krokem

Dnes
Autor: Depositphotos

Společnost PeoplePath pořádá v Plzni workshopy na různá IT témata. Tentokrát bylo téma "Od localhostu k produkci: Vývoj v kontejnerech krok za krokem" a byl pořízen videozáznam.

Workshop byl zaměřen na to, jak přejít z lokálního prostředí na kontejnery a tím sjednotit vývojové prostředí napříč systémy. Ukázal, jak nám může AI usnadnit první kroky a jak zjednodušit vývoj aplikací určených pro různá prostředí. Už není nutné mít na lokálním počítači sedm verzí systémů a složitě mezi nimi přepínat — všechno se dá vyřešit elegantně a jednoduše.

